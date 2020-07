Migranti, fonti Viminale: "Rafforzata sorveglianza strutture per positivi"

Immagine di repertorio (Afp)

Fonti del Viminale hanno reso noto che sono stati rafforzati i presidi di sorveglianza delle strutture attualmente utilizzate per l'isolamento dei migranti positivi al coronavirus.

Sempre da fonti del Viminale si apprende che domani verrà avviata dal ministero dell'Interno, insieme a quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, una procedura d'urgenza per individuare in tempi rapidi una seconda nave da destinare come struttura per lo svolgimento del periodo di quarantena dei migranti sbarcati in Italia. Si apprende anche che sono stati rafforzati i presidi di sorveglianza delle strutture attualmente utilizzate per l'isolamento dei migranti.

Migranti, su tavolo governo ipotesi navi ad hoc per isolamento positivi