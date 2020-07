Napoli, padre e figlio accoltellati durante rapina

Fotogramma

Padre e figlio accoltellati durante una rapina ieri sera a Napoli. Il fatto è avvenuto in corso Meridionale, non lontano dalla Stazione centrale. Quattro persone a bordo di due scooter hanno avvicinato l'auto delle vittime e, sotto la minaccia di un coltello, hanno preteso la consegna di un tablet. Vista la reazione, i malviventi hanno colpito il padre, 51 anni, con tre fendenti all'addome e il figlio, 18 anni, con due fendenti alla gamba sinistra e due al polpaccio sinistro. Trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Bosco, sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi. Sono in corso indagini dei Carabinieri della Compagnia Stella.