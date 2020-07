Coronavirus, da ieri zero decessi in 15 regioni

Fotogramma /Ipa

Da ieri zero decessi si sono registrati in quindici regioni. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza coronavirus. Le regioni in cui non si sono registrate vittime sono: Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria, Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata.

Inoltre zero casi di contagio si sono registrati: nelle Marche, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Calabria, Valle d'Aosta, Molise, Basilicata e in Provincia di Trento.