Coronavirus, Zaia presenta test rapido: "Il risultato in 7 minuti"

Immagine di repertorio (Afp)

Un tampone per il test da Covid 19 che dà il risultato in soli 7 minuti. E' quello presentato oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia e dal dottore Roberto Rigoli dell'Ospedale di Treviso, nel corso del punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera: "E' molto flessibile, viene dalla Corea l'errore rispetto a quello tradizionale è stato di uno su mille, e con questo tampone possiamo andare a 100 all'ora, ora ci stiamo muovendo presso il Ministero della Sanità per la sua validazione". Un tampone dal costo di soli 12 euro, ha spiegato Rigoli.