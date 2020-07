Covid, in Liguria due guariti tornano positivi

Fotogramma /Ipa

Un nuovo caso di contagio nelle ultime 24 ore e due soggetti già guariti, dal punto di vista virologico, nuovamente positivi in Liguria secondo i dati del bollettino quotidiano della task force sanitaria per l'emergenza coronavirus. In totale risultano 1177 positivi sul territorio, 3 in più del dato di ieri, mentre i test effettuati fino ad oggi ammontano in totale a 163.409 da inizio emergenza, 390 in più rispetto a ieri. Gli ospedalizzati in tutto 24, 1 in meno di ieri, nessuno dei quali ricoverato in terapia intensiva. I guariti con doppio test consecutivo negativo sono 7296. Da inizio emergenza le vittime in Liguria sono state 1559.