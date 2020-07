Covid, in Lombardia 9 morti e 94 nuovi casi

Fotogramma

Sono 94 i nuovi casi di coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 27 sono emersi a seguito di test sierologici e 22 sono categorizzati come ‘debolmente positivi’, secondo i dati diffusi oggi dalla Regione Lombardia. Il totale dei pazienti deceduti dall’inizio dell’epidemia sale a 16.757 persone, 9 in più rispetto a ieri, 12 luglio. Dopo due giorni di incremento, tornano a scendere i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: a oggi, sono 30, uno in meno rispetto a ieri, 12 luglio. Salgono invece i ricoverati non in terapia intensiva, che in totale sono 168, 8 in più nelle ultime 24 ore.

Aumentano anche i guariti e i dimessi: sono complessivamente 70.375 - nello specifico si tratta di 68.293 guariti e 2.082 dimessi - con un aumento di 78 persone nelle ultime 24 ore. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 1.149.414, 6.482 nell’ultimo giorno.

In particolare, i nuovi casi di coronavirus per provincia vedono in testa Bergamo, dove si sono registrati 43 contagiati nelle ultime 24 ore. Segue Milano, dove i nuovi positivi sono 15, di cui 6 a Milano città. Ecco le altre province con il rispettivo numero di contagi registrati da ieri, 12 luglio: Brescia (13), Como (4), Cremona (4), Lecco (1), Lodi (nessun nuovo caso), Mantova (3), Monza e Brianza (2), Pavia (2), Sondrio (nessun nuovo caso) e Varese (1).