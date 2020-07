Lombardia, mascherina all'aperto solo senza distanziamento

(Fotogramma)

Una nuova ordinanza è attesa per domani in Lombardia e l'orientamento è che la mascherina si terrà anche all'aperto solo se non si può assicurare il distanziamento. Rimane l'obbligo di portarla con sé e di indossarla nei luoghi chiusi e sui mezzi di trasporto. E' quanto apprende l'Adnkronos Salute, alla vigilia della scadenza, domani 14 luglio, delle precedenti disposizioni che imponevano di indossare sempre la mascherina all'aperto sul territorio regionale.