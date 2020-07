Macabra scoperta a Pozzuoli, trovato cadavere decapitato

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Il cadavere decapitato di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri sera in via Fondi di Cigliano, zona di campagna nel comune di Pozzuoli. La persona deceduta è stata identificata in A.A., 83enne di Pozzuoli. L'uomo viveva in un vecchio rudere, poco distante dal luogo del ritrovamento del corpo, e in precarie condizioni igienico-sanitarie.

I poliziotti del Commissariato di Pozzuoli sono intervenuti sul posto ieri sera intorno alle 23 a seguito di una segnalazione della presenza del cadavere: sul posto la macabra scoperta del corpo in avanzato stato di decomposizione e, a pochi metri di distanza, della testa. Ignote al momento le cause del decesso. Il pm ha disposto il sequestro della salma.