Aspi, Toti: "Governo scelga, tutto meglio di questa propaganda"

Fotogramma

"Il governo scelga: non spetta alla Regione che non conosce le carte, non è parte di un contratto di concessione, e sta solamente subendo i danni di un braccio di ferro infinito. Qualsiasi decisione è meglio di questa palude di propaganda che sta affondando la Liguria e il Paese". Lo ha detto il presidente di regione Liguria Giovanni Toti questa mattina a margine della sua partecipazione al Forum Ambrosetti a Genova, commentando l'ipotesi di un commissario per autostrade. "In due anni-prosegue - non si è ritirata la concessione, non si è confermata la concessione. Non si è fatta partire l'agenzia per il controllo delle infrastrutture e, al contempo, si ispezionano tutte le gallerie in un solo mese alla partenza della stagione estiva".