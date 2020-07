Coronavirus, in Lombardia 30 nuovi casi e 3 morti

(Afp)

Sono tre le persone positive al coronavirus morte in Lombardia nelle ultime 24 ore. Lo comunica Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia le persone morte nella regione sono 16.760.

Sono invece 30 i nuovi casi positivi, di cui 15 a seguito di test sierologici e 9 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati sono stati 5.636, per un totale di oltre 1,15 milioni.

Le persone ricoverate negli ospedali della Lombardia e positive a Sars-CoV-2 sono 176, 8 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoverati sono 27, tre in meno nelle ultime 24 ore, I guariti e i dimessi sono 70.461, otto in più da ieri.

Sono 5 i nuovi casi positivi al coronavirus nella provincia di Milano, di cui 3 a Milano città. A Bergamo i nuovi positivi sono 12, 5 a Brescia, 2 a Mantova e Varese e 1 a Cremona Lodi, Monza e Brianza e Pavia. Nessun nuovo caso, invece, a Como, Lecco e Sondrio.