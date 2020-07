Fontana: "Casi importati? Non possiamo permetterci nuovo lockdown"

Fotogramma

“In questi giorni purtroppo iniziano a verificarsi questi strani episodi di focolai che ripartono attraverso persone che provengono da altri Paesi dove il virus c’è ed è ancora particolarmente virulento. Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo permetterci di dover pensare in futuro a un nuovo lockdown. La nostra economia e la nostra società non vogliono e non possono permetterselo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a un evento virtuale de ‘Il Sole 24 Ore’ e commentando l’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia e le recenti notizie di casi importati dall’estero.