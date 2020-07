Heather Parisi: "Preparatevi, si torna dove eravamo"

"Back to the future!! Preparatevi, si torna dove eravamo. In fondo ce lo avevano 'promesso'! Giornata serena a tutti". E' una Heather Parisi in metropolitana e con la mascherina che, da Honk Kong dove vive, posta questo messaggio su Instagram. Dietro di lei, nell'inquadratura del video, sono visibili i passeggeri, tutti muniti di dispositivi individuali di sicurezza. L'ex ballerina statunitense accompagna il commento con una emoticon 'munita' di mascherina, alludendo dunque, probabilmente, ad un ritorno a misure più restrittive dovute alla pandemia.