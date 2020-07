Senza mascherina sul bus, viene rimproverata e aggredisce l'autista

Fotogramma

Ha aggredito l'autista che l'aveva rimproverata perché era salita sul bus senza mascherina. E' accaduto ieri, intorno alle 13.50, in via Mario Cora in zona Torre Gaia a Roma, e protagonista della vicenda è una nigeriana di 27 anni. La donna, ripresa, ha dato in escandescenze sfondando il plexiglass di protezione e il volante del bus. Sul posto è intervenuta la polizia. L'autista ha rifiutato le cure mediche mentre la donna è stata denunciata per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

''Solidarietà all’autista della Roma Tpl aggredito in servizio per aver invitato una passeggera all’uso della mascherina. Episodi come questo sono vergognosi. Massima vicinanza a tutti i lavoratori che ogni giorno svolgono i servizi essenziali per la nostra città''. Così in un post su Facebook l'assessore capitolino ai Tarsporti Pietro Calabrese.