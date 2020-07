Torino, accoltella e uccide i genitori: fermato

Ha ucciso entrambi i genitori il giovane fermato ieri sera poco prima della mezzanotte dai carabinieri a Collegno, nell'hinterland torinese. Notato da una pattuglia mentre si aggirava in strada, il giovane è stato trovato in stato confusionale e con le mani sporche di sangue. Accompagnato in caserma il giovane ha confessato che poco prima aveva ucciso i propri genitori nella loro casa di Torino, nel quartiere Mirafiori, con i quali viveva.

Gli accertamenti nell’abitazione hanno confermato il duplice omicidio, verosimilmente compiuto con coltelli da cucina. Sono in corso indagini dei carabinieri del comando provinciale di Torino per chiarire la dinamica dell’accaduto e il movente.