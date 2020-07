Arcuri: "Pandemia Covid recede ma non è finita"

(Afp)

" La pandemia recede nel nostro Paese, ma non è finita. La pandemia finirà nel mondo quando miliardi di dosi di vaccino saranno disponibili e potranno essere somministrati ai cittadini del mondo che ne hanno bisogno. Questo momento non è ancora arrivato. Noi abbiamo fatto uno sforzo straordinario del quale bisogna ringraziare tutti i cittadini , siamo entrati in emergenza ed eravamo il secondo Paese al mondo per numero di contagiati, oggi siamo il dodicesimo" . Lo ha detto Domenico Arcuri, commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture necessarie a far fronte all'emergenza Covid-19 intervenuto a Unomattina Estate su Rai1.

"Questo vuol dire - ha aggiunto - che siamo stati una comunità coesa e responsabile. Dobbiamo adesso continuare in questa coesione e in questa responsabilità e comprendere che il coronavirus non è ancora stato sconfitto. E' oggi parzialmente conosciuto, non è più un nemico sconosciuto come a febbraio o marzo ma è ancora, purtroppo in circolo"