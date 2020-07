Coronavirus, in Italia 162 nuovi casi e 13 morti

Foto AFP

Sono 162 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile e dal ministero della Salute i nuovi positivi sono in aumento rispetto ai 114 di ieri. Si registrano inoltre altri 13 morti (ieri erano stati 17). I casi totali dall'inizio dell'emergenza salgono così a 243.506, mentre i morti sono in tutto 34.997. Gli attualmente positivi sono 12.493, in calo di 426 unità nelle ultime 24 ore. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri.

Da ieri i ricoverati per coronavirus salgono a 797 (+20), mentre sono in lieve diminuzione (-3) i pazienti in terapia intensiva che scendono a 57. Come emerge dai dati aggiornati sull'emergenza, in totale 11.639 persone sono in isolamento domiciliare. Rispetto a ieri, inoltre, si registra un incremento pari a 48.449 tamponi, il totale di quelli effettuati sale così a 6.053.060. I casi testati sono in totale 3.635.507.

Zero i decessi da 24 ore in 15 regioni ossia in Emilia Romagna, Liguria, Marche, Trentino Alto Adige, Campania, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sicilia, Umbria, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. E' quanto emerge dai dati aggiornati sull'emergenza coronavirus. Zero contagi, inoltre, in sei regioni (Marche, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Molise e Basilicata) e in provincia di Trento.