Covid, in Lombardia 5 morti e 63 nuovi casi

Fotogramma

In Lombardia si registrano 63 nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 su 10.426 tamponi effettuati (1.165.476 in totale), di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 "debolmente positivi" secondo quanto riferisce il bollettino odierno diffuso dalla Regione. I morti con infezione da Covid-19 aumentano a 16.765 da inizio epidemia, 5 in più rispetto a ieri.

Da Palazzo Lombardia segnalano un "importante aumento dei guariti": il totale guariti/dimessi sale infatti a 70.936 (+475), di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi. Scendono a 23 i ricoveri in terapia intensiva (-4), mentre i ricoveri in alti reparti sono 177 (+1).

Zero nuovi casi di Covid-19 nelle province di Como e Varese. Nella provincia di Milano si registrano 18 positività, di cui 10 a Milano città. Bergamo riporta 15 casi; Brescia e Mantova 8; Lecco e Monza-Brianza 3; Cremona, Lodi, Pavia e Sondrio 1.