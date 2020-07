Lourdes, deficit da 8 milioni di euro. Domani pellegrinaggio online

Immagine di repertorio (Ipa/Fotogramma)

Il Santuario di Lourdes, riaperto solo parzialmente e con un rigido protocollo anti coronavirus dopo il lockdown, versa in una forte crisi. Si stima un deficit di otto milioni di euro. Da qui l’idea di organizzare un mega pellegrinaggio virtuale mondiale per lanciare l’sos ai pellegrini nel mondo. Attorno al Santuario, in epoca pre Covid erano impegnati un numero come centomila volontari per accogliere ogni anno 3 milioni di fedeli e visitatori provenienti da tutto il mondo, tra cui più di 50mila malati e disabili.

Per fronteggiare la crisi, dunque, è stato organizzato un pellegrinaggio virtuale on line che si svolgerà domani dalla grotta delle apparizioni. Sarà una vera e propria maratona di 15 ore in diretta web con celebrazioni e rosari in dieci lingue. Si è scelto il 16 luglio perché è il giorno dell’ultima apparizione della Vergine Maria a Bernadette.