Perquisizioni alla Link University: 14 indagati, anche i vertici

Perquisizioni in corso da parte della Guardia di Finanza alla Link University di Roma: la Procura capitolina ha indagato 14 persone tra cui i vertici dell’ateneo. All’origine ci sarebbero reati fiscali con l’accusa di indebita compensazione dei debiti con crediti inesistenti: secondo inquirenti e investigatori la Link e il 'Consortium for research on intelligence and security services' avrebbero simulato l’esecuzione di progetti di ricerca per poter godere di crediti fiscali.