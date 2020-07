Scuola, ipotesi test sierologici dal 1/09

(Fotogramma/Ipa)

Si dovrebbe tenere questa mattina un altro incontro tecnico per stabilire tempi e modi per realizzare i test sierologici al personale scolastico e agli insegnanti, dopo il vertice di ieri in Protezione civile al quale hanno preso parte il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, le Regioni, il commissario Domenico Arcuri, e i ministri della Salute e dell'Istruzione, Roberto Speranza e Lucia Azzolina. Non si esclude che i test sierologici possano partire dal 1 settembre, data in cui le scuole riapriranno per il personale.