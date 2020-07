Spallanzani, Ippolito avverte: "Covid non è morto"

Fotogramma

"Il virus non è morto. E non dobbiamo smettere di raccomandare il rispetto delle misure adeguate" a contrastarlo. A sottolinearlo è Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani di Roma, intervenuto a SkyTg24. "Per questo non dobbiamo mai smettere di raccomandare il rispetto delle misure adeguate" e mirate a contenere la diffusione di Sars-CoV-2. Quanto alla possibilità di una nuova ondata, "l'esperienza del passato ci dice che può tornare", conclude.