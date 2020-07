Livorno, crollo parziale copertura edificio: 6 famiglie evacuate

Sei famiglie, dieci persone, sono state evacuate nella notte per il crollo parziale della copertura di un edificio a due piani in via I maggio, a Piombino. Non ci sono persone coinvolte o ferite, ma sono in corso le verifiche tecniche sull'agibilità dello stabile da parte dei vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Piombino, intervenuti sul posto insieme al distaccamento di Follonica con un'autoscala. ì