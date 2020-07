Rientrano in Italia nonostante l'espulsione: arrestati 2 migranti

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due cittadini stranieri sono stati arrestati dalla Polizia ad Agrigento. Si tratta di uno straniero destinatario di un decreto di espulsione, emesso dal prefetto della città dei templi, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen e di un altro raggiunto da decreto di respingimento, emesso dal questore di Agrigento, con divieto di reingresso nel territorio italiano e nell’area Schengen.

In esecuzione ordinanza di custodia cautelare in carcere sono invece stati arrestati due tunisini sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa: il primo in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Modena e il secondo perché deve espiare un cumulo di pena di oltre 10 anni. Gli uomini della Squadra Mobile, dopo le formalità di rito, li hanno condotti nel carcere di Agrigento.