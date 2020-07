Sequestrato, picchiato e legato in casa per 500 euro

Fotogramma

E' stato sorpreso alle spalle da un uomo, descritto come romeno, mentre rientrava in casa. Tramortito con una bastonata alla testa, è stato legato a una sedia con dei lacci stretti intorno ai polsi e rapinato di 500 euro che aveva nel portafogli. E' successo ieri mattina, intorno alle 10,55 in un appartamento al piano terra di via della Pisana in zona Ponte Galeria. Vittima un pittore di 74 anni originario dell'ex Jugoslavia che, rinvenuto, è riuscito a slegarsi e a dare l'allarme al portiere del condominio che ha poi chiamato i poliziotti. Portato in codice giallo all'Aurelia Hospital, l'uomo non è in gravi condizioni mentre è tuttora ricercato il bandito, dileguatosi subito dopo il colpo.