Test Diasorin-San Matteo, Consiglio di Stato sospende sentenza Tar

(Fotogramma)

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sospende l'esecutività della sentenza del Tar lombardo che sospendeva l'accordo fra il Policlinico San Matteo di Pavia e l'azienda Diasorin sui test sierologici per l'individuazione degli anticorpi da Sars-Cov-2. E ordina al direttore del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Miur la presentazione di una relazione informativa sulle prassi operative seguite dagli Irccs nelle ricerche in collaborazione con enti privati.

Il Tar lombardo si era espresso l'8 giugno scorso: a porre la questione l'azienda Technogenetics, che riteneva lesivo della concorrenza l'accordo San Matteo-Diasorin. Contro la sentenza il presidente del policlinico pavese, Alessandro Venturi, aveva subito annunciato ricorso.

Oggi la pronuncia. Il Consiglio di Stato, nell'ordinanza, fa presente che le questioni sollevate meritano approfondimento. E segnala che, in particolare, vanno affrontate "da un lato, la difficile coniugabilità del principio di concorrenzialità e del relativo corollario dell’evidenza pubblica, con le sperimentazioni e le validazioni condotte dall’Irccs su iniziativa del privato, aventi ad oggetto 'invenzioni' suscettibili di tutela brevettuale" e "dall’altro i dubbi sull’esatta qualificazione giuridica dell’accordo".

Per il Consiglio di Stato, "il pregiudizio che scaturisce per la Fondazione San Matteo dall’esecuzione della sentenza" è più "rilevante" rispetto al "mero interesse dell’originario ricorrente Technogenetics a tutelare porzioni di 'mercato' acquisite nel settore in cui già opera con propri strumenti diagnostici brevettati". Da qui la decisione di sospendere la pronuncia del Tar.