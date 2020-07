Piazza San Carlo, condanne confermate per 4 giovani

Foto Fotogramma

La Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna per i quattro ragazzi della banda dello spray, ritenuti responsabili di aver causato il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid del 3 giugno 2017 a seguito del quale la folla in fuga ha causato la morte di due persone e il ferimento di oltre 1.500. I quattro giovani, accusati di omicidio preterintenzionale, rapina e lesioni in primo grado, nel maggio 2019, erano stati condannati a oltre 10 anni, 10 anni 4 mesi e 20 giorni per tre giovani, 10 anni 3 mesi e 24 giorni per il quarto.