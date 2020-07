Roma, ucciso a colpi di pistola davanti casa: un sospettato in caserma

(Fotogramma)

Un uomo, un 48enne italiano, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco poco fuori dalla sua abitazione in località Spregamore, in zona Castel di Leva. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Stazione Divino Amore, del Nucleo Operativo di Pomezia e del Nucleo Investigativo di Frascati impegnati nei rilievi. In caserma un sospettato, ora davanti al magistrato per essere ascoltato.