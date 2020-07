Scontro fra due auto, muore bimba di 9 anni

Fotogramma

Una bimba di 9 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada provinciale 110 che collega Orta Nova a Ordona, in provincia di Foggia. Nello scontro tra due veicoli altre sei persone sono rimaste ferite e sono state accompagnate negli ospedali di Foggia e Cerignola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Nella zona stava piovendo in modo abbondante.