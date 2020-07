Ucciso davanti casa, i parenti: "Qui abita gente che non ci doveva stare"

Fotogramma

"Fabio era un bravo padre di famiglia che aiutava sempre tutti. Stava facendo i lavoretti in giardino, approfittava del poco lavoro in questo periodo di emergenza, ma dava una mano a chiunque si rivolgesse a lui. Chi lo ha ammazzato vive qui e non ci doveva stare". Così all’Adnkronos i parenti e gli amici del 48enne imbianchino ucciso questa mattina davanti al cancello del comprensorio in via Sparanise, a Castel di Leva, dove viveva con la moglie e i figli. Al delitto passionale non credono, qualcuno tira in ballo "i calabresi". "Sono qui da poco tempo e non ci dovevano stare", spiegano, mentre a tante ore di distanza dal delitto, sono ancora in strada, sconvolti dall'accaduto.