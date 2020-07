Coronavirus, escort positiva in Umbria: accertamenti fino in Sicilia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Una donna di origine peruviana, escort, è stata ricoverata in ospedale a Foligno, nel perugino, perché risultata positiva al Coronavirus dopo aver ‘soggiornato’ per 15 giorni a Modica, nel ragusano, dove aveva preso in affitto un miniappartamento per esercitare la sua ‘professione‘ ricevendo diversi clienti su appuntamento.

Successivamente la donna si è trasferita in Umbria, dopo aver preso l'autobus per Catania ed il treno fino a Foligno, dove si è sentita male. L’azienda sanitaria provinciale iblea avverte che se qualcuno a Modica "avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna è obbligato a segnalarlo all'Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi".