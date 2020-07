Coronavirus, in Italia 249 nuovi casi e 14 morti

Foto Fotogramma

Sono in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, sono stati registrati altri 249 positivi (ieri erano 233) per un totale di 244.216. Sono 14 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore e il numero totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza sale così a 35.042. In tutto i guariti sono 196.806 (+323). Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attualmente positivi che ora sono 12.368. I ricoverati con sintomi sono 757. In terapia intensiva si trovano ancora 50 pazienti, lo stesso numero di ieri. In isolamento domiciliare 11.561 persone. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 244.216.

Il bilancio dell'emergenza