Coronavirus, solo 3 Regioni senza nuovi casi e 6 con focolai

Sono solo tre le regioni senza nuovi casi di coronavirus: si tratta di Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Il maggior numero di casi, pari a 88, si registra in Lombardia, una percentuale pari al 35%. Seguono Emilia Romagna e Veneto con 40 e 34 casi. Sono 20 i casi nel Lazio, 18 in Liguria e 15 in Campania. In 12 regioni i nuovi casi si attestano sotto le 10 unità. Sono i dati forniti dal ministero della Salute.