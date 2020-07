Pregliasco: "Trend stabile, mantenerlo dipende da noi"

(Fotogramma)

Gli ultimi dati sull'epidemia di Covid-19 nel nostro Paese fotografano, "al di là delle fluttuazioni giornaliere, un trend complessivamente stabile che spetta a noi mantenere non abbassando la guardia e continuando ad avere comportamenti responsabili". E' l'invito rivolto agli italiani da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, commentando all'Adnkronos Salute l'ultimo bollettino che segna rispetto a ieri un lieve aumento di nuovi casi e decessi.

"Notiamo un andamento ondulante - spiega l'esperto - che è sempre la dimostrazione di una seppure limitata circolazione" del coronavirus Sars-CoV-2, "con focolai con i quali dobbiamo convivere. E' un fatto positivo che li stiamo individuando - ribadisce Pregliasco - perché così riusciamo a tenere basso questo 'rumore di fondo'".

"La raccomandazione è che bisogna continuare ad essere attenti - esorta il virologo - a collaborare con l'istituzioni mantenendo un comportamento responsabile". Le cifre in crescita non dovrebbero preoccupare, precisa lo specialista: "Per ora dovrebbero rimanere in un range di variabilità che sperabilmente si manterrà, ma questo - ripete Pregliasco - dipende da noi".