Coronavirus, in Italia 3 morti e 219 nuovi casi

Foto Fotogramma

Tre morti (il numero più basso da febbraio) e 219 nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute nel suo bollettino quotidiano. Sale a 35.045 il totale dei decessi nel Paese dall'inizio dell'emergenza.

La Regione in cui si è registrato l'incremento giornaliero più alto è l'Emilia Romagna con 51 nuovi positivi, seguita dal Veneto con 48 e dalla Lombardia con 33. Sono 4, invece, le Regioni con nessun nuovo caso: si tratta di Marche, Umbria, Valle d'Aosta e Molise.

Scende inoltre sotto quota 50 il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 49, uno in meno di ieri. I ricoverati con sintomi sono 743, mentre in isolamento domiciliare si trovano ancora 11.648 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono 244.434 i casi totali.