Coronavirus, in Lombardia zero decessi nelle ultime 24 ore

(Foto Fotogramma)

In Lombardia nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di persone positive al coronavirus. Lo comunica Regione Lombardia. Dall'inizio della pandemia i morti nella Regione più colpita sono stati complessivamente 16.788. I nuovi casi positivi sono 33 (di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 'debolmente positivi'). In terapia intensiva si trovano 22 pazienti, stesso numero di ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (-1), i guariti/dimessi 71.464 (+48, di cui 69.459 guariti e 2.005 dimessi). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 7 di cui 4 a Milano città; Bergamo: 7; Brescia: 6; Como: 1; Cremona: 3; Lecco: 0; Lodi: 0; Mantova: 0; Monza e Brianza: 7; Pavia: 1; Sondrio: 0; Varese: 1.