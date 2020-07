Covid, Papa rinnova appello per "cessate il fuoco globale e immediato"

(Fotogramma)

"In questo tempo in cui la pandemia non accenna ad arrestarsi desidero assicurare vicinanza a quanti stanno affrontando la malattia e le sue conseguenze economiche e sociali. Il mio pensiero va specialmente a quelle popolazioni le cui sofferenze sono aggravate da situazioni di conflitto. Sulla scorta di una recente risoluzione delle Nazioni unite, rinnovo l'appello a un cessate il fuoco globale e immediato che permetta la pace e la sicurezza indispensabili per fornire l'assistenza umanitaria necessaria". Lo ha detto Papa Francesco al termine della preghiera dell'Angelus.