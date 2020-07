Malore dopo tuffo in piscina, morto un bambino di 7 anni

Immagine di repertorio (Foto Fotogramma)

Un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio a Brescia dopo aver accusato un malore in una piscina comunale della città. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, si è sentito male dopo un tuffo in acqua. I bagnini lo hanno subito recuperato e gli hanno praticato le manovre di rianimazione. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato in ambulanza il bambino agli Spedali Civili di Brescia, dove è morto poco dopo. La polizia è ancora sul posto per i rilievi.