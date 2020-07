Coronavirus, in Lombardia altri 56 positivi e 8 morti

(Foto Fotogramma)

Nelle ultime 24 ore 8 morti - dopo che ieri si erano registrati per la prima volta zero decessi - e 56 nuovi positivi al coronavirus Sars-CoV-2 in Lombardia. Sono i dati del bollettino di oggi, rilasciato dalla Regione. Dal report emerge che, dei 56 nuovi casi registrati, 12 sono emersi a seguito di test sierologici e 11 risultano "debolmente positivi'" I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 4.288, e portano il totale complessivo a 1.206.495.

Secondo i dati di oggi, lunedì 20 luglio, aumentano di 147 i guariti, che diventano in totale 71.611, di cui 69.620 guariti e 1.991 dimessi. Sul fronte ospedaliero calano di 1 i ricoverati in terapia intensiva, che adesso sono 21, e salgono di 3 i ricoverati in altri reparti, in totale 151. Con gli 8 decessi delle ultime 24 ore, il totale dei morti registrati in Lombardia sale a 16.796.

Nessun nuovo contagio da coronavirus Sars-CoV-2 in 4 province lombarde: Lodi, Pavia - due delle aree più colpite da Covid-19 a inizio emergenza - Mantova e Sondrio. Bergamo registra nelle ultime 24 ore 22 nuovi casi e la provincia di Milano 11, di cui 9 concentrati nel capoluogo meneghino.

A Brescia i positivi sono 5 in più rispetto a ieri, a Como 2, in provincia di Monza e Brianza 4, a Cremona 2, a Lecco 1 e a Varese 1.