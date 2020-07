Coronavirus, otto regioni a zero contagi

Afp

Risale il numero delle regioni a zero contagi. Nelle ultime 24 non si registrano nuovi casi in otto regioni: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta, Calabria, Sardegna, Umbria, Puglia e Marche. Sono invece 56 i nuovi casi in Lombardia, 42 in Veneto e 42 in Emilia Romagna, 14 nel Lazio e 12 in Liguria mentre in tutte le altre regioni si registrano dai 6 casi in giù. Sono i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio. Zero contagi si registrano anche a Bolzano mentre sono 4 i nuovi casi a Trento.