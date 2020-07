Fotogramma

"Sono 885 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio, 175 i ricoverati non in terapia intensiva" e "9 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 701, i deceduti sono 851, il totale dei guariti 6.714 e il totale dei casi esaminati 8.450". Lo evidenzia il bollettino dell'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio.