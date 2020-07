Dopo gli Uffizi la Ferragni arriva al Museo Archeologico di Taranto

Immagine via Instagram @chiaraferragni

Dagli Uffizi al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, il MarTa. La blogger e influencer Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi era comparsa tra i capolavori degli Uffizi per un photoshoot per Vogue, concedendosi un tour del museo e pubblicizzandolo ampliamente sui suoi social, questa mattina ha messo in scena un analogo copione al Museo Archeologico Nazionale di Taranto. In compagnia della direttrice del MarTa, Eva Degl'Innocenti, e di Maria Grazia Chiuri che dal 2016 e' direttrice creativa di Dior, la maison che la vedrà ospite il 22 luglio in piazza Duomo a Lecce dove sarà presentata la nuova collezione Cruise. Sia ferragni sia Chiuri hanno postato sui loro social immagini della visita.

Nei prossimi giorni si potrà capire se anche per il MarTa di Taranto ci sarà, come per gli Uffizi, un 'effetto Ferragnez': il museo fiorentino grazie alla visita della influencer e delle polemiche che ne sono seguite è stato trend topic su Instagram e Twitter ed ha ricevuto ben 9.312 visitatori tra venerdì è domenica scorsi con +24% rispetto a quello precedente, quando erano stati 7.511.