Auto contro muro, morti due nonni: grave il nipote 11enne

E' di due persone morte, una coppia di pensionati fiorentini, lui 75 anni e lei 74 anni, e un ferito, il loro nipote di 11 anni, il bilancio di un incidente stradale che si è verificato, poco prima di mezzogiorno, nel centro abitato di Pracchia, in via Nazionale, sulla montagna pistoiese. Il minore è stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze: le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente effettuata dai carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, l'auto su cui viaggiavano i nonni e il nipote, una volta oltrepassato il piccolo ponte al centro del paese, si è schiantata contro il muro di un'abitazione. L'ipotesi avanzata è che il conducente abbia perso il controllo della vettura a causa di un malore. Nonostante i tentativi del personale sanitario del 118, l'uomo e la donna sono deceduti sul posto.