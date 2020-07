Capri, obbligo mascherine all'aperto nel weekend

Immagine di repertorio (Fotogramma)

A Capri è obbligatorio indossare le mascherine all'aperto nel fine settimana (venerdì, sabato e domenica) dalle ore 18 alle ore 4, fino al 31 luglio. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco di Capri, Marino Lembo. Nello scorso fine settimana hanno fatto discutere le immagini delle strade affollate di Capri.

Il contesto "particolare" dell'isola di Capri "richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio". E' quanto contenuto nell'ordinanza con la quale il sindaco di Capri (Napoli), Marino Lembo, stabilisce l'obbligo dell'uso della mascherina in determinate strade di Capri nel weekend tra le ore 18 e le ore 4.

Nell'ordinanza si legge che le "maggiori difficoltà del territorio" sono connesse in particolare "alle ridotte risorse umane sul territorio e in particolare l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia municipale del Comune di Capri che, nonostante un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio".

Inoltre sull'isola è presente "un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire un'idonea gestione e assistenza in caso di diffusione dell'epidemia". Infine si segnalano "le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al Covid-19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso".