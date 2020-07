Focolaio in Basilicata, 25 positivi in centro accoglienza migranti

(Afp)

Si è acceso un focolaio di coronavirus in Basilicata. Aumenta il numero dei casi positivi in un centro di accoglienza per stranieri a Potenza dove è arrivato un gruppo di cittadini del Bangladesh sbarcato a Lampedusa. La notizia è stata confermata dalla task force regionale, che dirama il bollettino giorno per giorno.

Dopo i tre casi iniziali, rilevati sabato e riguardanti tre migranti, per gli altri tamponi eseguiti ieri tra gli stranieri e gli operatori della struttura di accoglienza altri 22 sono risultati positivi, portando il totale a 25, tutti in isolamento. I test sono stati effettuati pure ai migranti che da Lampedusa sono stati trasferiti in una struttura della provincia di Matera e si è in attesa dell'esito.

"La Basilicata non è più una regione 'Covid free': grazie a questo governo, ben 22 immigrati trasferiti nei centri di accoglienza sono risultati positivi. Italiani in quarantena per mesi, clandestini infetti liberi di sbarcare. Questo governo mette in pericolo l’Italia”, la reazione del leader della Lega Matteo Salvini.