"Non diventare complice del Covid", la campagna del Lazio

(Foto Afp)

"Se non vuoi essere complice del Covid-19, continua a rispettare le norme di sicurezza: usa la mascherina, igienizza le mani, mantieni la distanza di sicurezza". E' il messaggio della campagna annunciata su Facebook dal presidente del Lazio, Nicola Zingaretti, dopo i timori di queste ore per l'andamento dei contagi in regione e l'allentamento dei comportamenti anti-contagio segnalato da più parti.