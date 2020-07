Scuola, da 1 settembre rientro studenti per debito

(Afp)

"Il primo settembre rientreranno ragazzi per il debito e il potenziamento formativo. Poi il 14 settembre li riporteremo tutti a scuola. E su questo non ci debbono essere più dubbi". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina intervistata su Radio 2 ed ha aggiunto: "La riapertura il 14 è confermata anche in regioni come la Campania che aveva stabilito il 24. Una scuola primaria a Milano riaprirà il 7 perchè sono già pronti".

"Lavoriamo giorno e notte per il rientro il 14 settembre. A Milano e Bologna ho trovato un clima buono e collaborativo. Non ci sono problemi insormontabili sugli spazi anche nelle città capoluogo, dove gli enti locali stanno bene organizzando".