"Zanardi esempio di vita", il saluto dei medici di Siena

"Alex Zanardi non è solo un atleta, ma un esempio di vita per tutti noi cosiddetti normali". E' un passaggio della comunicazione con cui il direttore generale dell'Aou Senese, Valtere Giovannini, ha annunciato il trasferimento di Alex Zanardi dall'ospedale di Siena ad una struttura in cui l'atleta proseguirà il percorso di neuroriabilitazione.

Zanardi ci "ricorda che la vita è qualcosa che vale davvero la pena di essere vissuta. Per questo gli siamo stati accanto, come facciamo per tutti i nostri pazienti", ma "con questo sentimento in più, che ci ha portato a un risultato che ci porta a un sorriso di speranza sulle labbra. Gli auguriamo un percorso di neuroriabilitazione che lo porti a ritrovare le sue caratteristiche non solo di atleta, ma anche di uomo. Forza Alex, ci siamo ancora!", ha concluso il Dg dell'Aou Senese.