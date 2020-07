De Luca: "In Campania i migliori ospedali d'Italia"

(Fotogramma)

"I migliori ospedali in Italia li abbiamo qui in Campania". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando all'inaugurazione dei lavori per il depuratore di Marina di Camerota (Salerno). "Sono stati i giornali americani - ha ricordato De Luca - a ricordarci che l'ospedale più efficiente al mondo nella cura del coronavirus è un ospedale di Napoli, l'ospedale Cotugno. Ce l'hanno detto gli americani perché gli italiani non ce lo dicevano". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Marina di Camerota (Salerno) all'inaugurazione di un depuratore.

SCUOLA - "Sull'apertura dell'anno scolastico non ci dobbiamo distrarre. Ci stiamo preparando per fare 180mila tamponi a tutto il personale scolastico, non so cosa combinerà il Ministero della Pubblica istruzione, che Dio ce la mandi buona". "Prepariamoci - ha aggiunto De Luca - daremo entro questa settimana tutte le autorizzazioni del genio civile per le opere che riguardano l'edilizia scolastica, dobbiamo essere pronti al di là di quel che farà, ci auguriamo bene, il Governo nazionale, ma dobbiamo essere pronti a mandare a scuola i nostri figli in condizioni di sicurezza. Quindi faremo i tamponi a tutto il personale docente e non docente e cercheremo di essere all'altezza della sfida".

"Diversamente da quello che si aspettavano in Italia, la Campania è la regione che ha retto meglio di tutte le regioni d'Italia la battaglia contro l'epidemia e oggi possiamo camminare a testa alta in Italia. Ogni tanto da Milano arriva qualche squinternato che viene a fare un po' di razzismo contro Napoli e contro la Campania, ma ormai sono carte conosciute, aria fritta. La verità è che i cittadini della Campania, del Cilento, di Napoli e di Salerno vanno in Italia a testa alta e ci rispettano tutti", ha detto ancora De Luca.

"Ho provato a immaginare - ha aggiunto De Luca - cosa sarebbe successo se Codogno fosse stata in Campania anziché in Lombardia: ci avrebbero messo in croce per altri 50 anni. E invece no". Secondo De Luca "tutti noi cittadini campani ci siamo sentiti, forse per la prima volta, una grande famiglia. Abbiamo fatto i conti con la paura, abbiamo visto nei volti dei nostri padri, delle nostre madri, dei nostri anziani, il pericolo per una malattia, per un ricovero. Abbiamo fatto un lavoro duro e ci siamo sentiti davvero una famiglia unita, e sono orgoglioso dei cittadini campani per quel che avete fatto e per come vi siete comportati".

FRONTIERE - "Arriva gente da ogni parte del mondo: Bangladesh, India, Romania, Bulgaria, Brasile. Abbiamo Paesi nei quali c'è il contagio elevato e non sarà possibile controllare tutto. Per la verità, se controlliamo un po' meglio le frontiere non sarebbe male, ma è chiaro che ci salviamo se abbiamo noi senso di responsabilità". "Ora dobbiamo chiedere a tutti una mano con la responsabilità e il rigore - ha aggiunto De Luca - abbiamo fatto cose importanti ma l'epidemia non è scomparsa, quindi dobbiamo essere responsabili. Abbiamo aperto l'Italia da un mese, abbiamo aperto un po' tutte le attività, abbiamo aperto le frontiere e la mobilità tra regione e regione, è chiaro che l'unica cosa che ci salva oggi è il senso di responsabilità dei cittadini". De Luca ha ribadito l'appello a "indossare le mascherine sempre. Quando andate a passeggio da soli non c'è problema, ma fate questo piccolo sacrificio: indossare le mascherine e lavarsi le mani. Non è un grandissimo sacrificio, se facciamo queste due cose avremo mesi tranquilli".