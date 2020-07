Roma, trans trovato morto in strada. Disposta l'autopsia

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un transessuale di 36 anni è stato trovato morto in un'area buia di piazzale Pino Pascali, a Roma, ieri sera intorno alle 22. A dare l'allarme un 43enne che ha dichiarato di averlo investito involontariamente e che il corpo si trovava già sul manto stradale. Non si esclude che l'uomo fosse già morto. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Tor Sapienza e il Nucleo investigativo di via In Selci che ha eseguito i rilievi. Il pm ha risposto l'autopsia.