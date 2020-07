Zaia: "Crisanti? Purosangue scalcia, non è un brocco..."

(Fotogramma)

"Replico da amante dei cavalli. Le dico che i purosangue sgroppano, i brocchi no... Io ho dei purosangue, che sono gli scienziati che sono attorno a me, compreso il professor Crisanti". Luca Zaia, governatore del Veneto, a Cartabianca risponde così alle domande sulle schermaglie dialettiche con il professor Andrea Crisanti, per mesi cardine del sistema che il Veneto ha sviluppato per contrastare la diffusione del coronavirus. "E' inevitabile che i purosangue tirino qualche sgroppata, l'importante è l'obiettivo. Il dibattito è il sale della scienza, è giusto che sia così", aggiunge.